Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мое счастье": LOBODA показала подросших дочерей

Певица продолжает прятать лицо Тильды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой
Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая недавно выступила на свадьбе Собчак и Богомолова, показала совместное фото со своими дочками. На снимках LOBODA держит на руках подросшую малышку Тильду, лицо которой все еще скрывает от публики.

О возможном любовнике Лободы смотрите в ролике:

В Instagram Светлана Лобода разместила серию фото с девочками Евой и Тильдой. "Мои любимки. Мое счастье", — подписала снимок звездная мама.

INSTAGRAM

Многочисленные фолловеры артистки отметили, что дети LOBODA растут очень быстро. "Какая же Тильда большая! Как же быстро дети растут", "Нет слов! Очень милые", "Какая Тильда большая! Дети так быстро растут, надо ловить этот момент", – пишут пользователи сети.

Украинская певица Светлана Лобода родила свою вторую дочь Тильду 24 мая 2018 года. Звезда до последнего скрывала беременность, а после рождения малышки редко показывала ее публике.

Накануне Джамала сообщила, что сделает перерыв в карьере, чтобы родить второго ребенка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Занырнул случайно": Тодоренко и Топалов чуть не утопили сына в ванне Дочь Оли Поляковой рассказала, как ее критикует мама "Отправила меня в нокаут": Маша Ефросинина рассказала о воспитании дочери Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь
Светлана Лобода Loboda дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали самую «раковую» пищу
Ученые назвали самую «раковую» пищу
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:31Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 08:13Fun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Вчера, 08:49Fun

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:12Fun

"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

19 сентябряFun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

19 сентябряFun

"Никогда не разлучались": реакция пса на смерть хозяина потрясла сеть

19 сентябряFun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 сентябряEvents

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

19 сентябряFun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

Новости партнеров

Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Активированный уголь: попробуй диету
Активированный уголь: попробуй диету
Актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей карьеры
Актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей карьеры
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах