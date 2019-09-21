"Мое счастье": LOBODA показала подросших дочерей

Певица продолжает прятать лицо Тильды

Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая недавно выступила на свадьбе Собчак и Богомолова, показала совместное фото со своими дочками. На снимках LOBODA держит на руках подросшую малышку Тильду, лицо которой все еще скрывает от публики.

О возможном любовнике Лободы смотрите в ролике:

В Instagram Светлана Лобода разместила серию фото с девочками Евой и Тильдой. "Мои любимки. Мое счастье", — подписала снимок звездная мама.

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Многочисленные фолловеры артистки отметили, что дети LOBODA растут очень быстро. "Какая же Тильда большая! Как же быстро дети растут", "Нет слов! Очень милые", "Какая Тильда большая! Дети так быстро растут, надо ловить этот момент", – пишут пользователи сети.

Украинская певица Светлана Лобода родила свою вторую дочь Тильду 24 мая 2018 года. Звезда до последнего скрывала беременность, а после рождения малышки редко показывала ее публике.

Накануне Джамала сообщила, что сделает перерыв в карьере, чтобы родить второго ребенка.

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