"Мое сердце болит": мать Крисси Тейген показала прощание с внуком после трагедии (фото, видео)

Вилайлак Тейген приехала в клинику к дочери

Вчера, 1 октября, стало известно, что Джон Ледженд и его супруга Крисси Тейген потеряли третьего ребенка – из-за сильных кровотечений пришлось вызывать искусственные роды на раннем сроке. Мать Крисси Вилайлак скорбит по мертворожденному внуку. Фото с малышом она опубликовала на своей странице в Instagram.

В госпиталь, где находилась Крисси и Джон, Вилайлак приехала, чтобы попрощаться с внуком Джеком – именно так звездная пара назвала малыша.

INSTAGRAM

"Мое сердце болит, люблю тебя так сильно, малыш, Джек", – написала она в подписи с хэштегом "สู่ สุข ติ นะ ลูก", который переводится с тайского как "на счастье".

Мать Крисси Тейген с мертворожденным внуком Фото: instagram.com/pepperthai2/

Напомним, о случившемся Крисси Тейген сообщила на своей странице в Instagram, выложив серию душераздирающих фото, на которых они с Джоном запечатлены в момент трагедии. Отметим, что несколькими днями ранее Крисси срочно доставили в клинику с сильным кровотечением, однако модель утверждала, что у нее и малыша все в порядке.

Отметим, что у пары уже есть двое детей, зачатых с помощью процедуры ЭКО – 4-летняя Луна и 2-летний Майлз.

О третьей беременности Крисси стало известно в августе этого года.

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