"Мое сердечко": Настя Каменских нежно обратилась к Потапу

Певица получила премию за песню "Обіцяю"

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

В субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась церемония вручения музыкальной премии M1 Music Awards. NK | Настя Каменских не только получила звание "Певица года", но и стала обладательницей премии за песню "Обіцяю", которую посвятила своему супругу Потапу накануне их свадьбы.

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Ранее Потап трогательно поздравил любимую с победой, а теперь и Настя Каменских посвятила пост мужу. Артистка отметила, что песня "Обіцяю" получила награду благодаря искренности.

"Потап, мое сердечко. Я хочу, чтобы ты знал, насколько важна для меня твоя поддержка, как сильно я ценю то, что ты всегда рядом. С тобой я поняла, что родственные души существуют, ведь ты стал для меня именно такой. И я готова быть ею для тебя каждый день! Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards, потому что она искренняя. Это важнейшая песня моей жизни, это мой обет тебе", – написала Настя Каменских и добавила фото, на котором звездные супруги радуются очередной победе певицы.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Ранее мы также писали, что в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019.

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