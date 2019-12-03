Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мое сердечко": Настя Каменских нежно обратилась к Потапу

Певица получила премию за песню "Обіцяю"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

В субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась церемония вручения музыкальной премии M1 Music Awards. NK | Настя Каменских не только получила звание "Певица года", но и стала обладательницей премии за песню "Обіцяю", которую посвятила своему супругу Потапу накануне их свадьбы.

Смотрите также видео: Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы

Ранее Потап трогательно поздравил любимую с победой, а теперь и Настя Каменских посвятила пост мужу. Артистка отметила, что песня "Обіцяю" получила награду благодаря искренности.

"Потап, мое сердечко. Я хочу, чтобы ты знал, насколько важна для меня твоя поддержка, как сильно я ценю то, что ты всегда рядом. С тобой я поняла, что родственные души существуют, ведь ты стал для меня именно такой. И я готова быть ею для тебя каждый день! Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards, потому что она искренняя. Это важнейшая песня моей жизни, это мой обет тебе", – написала Настя Каменских и добавила фото, на котором звездные супруги радуются очередной победе певицы.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/realpotap

Ранее мы также писали, что в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Alyosha – трансвестит, а Настя Каменских не может посчитать своих детей: звезды поделились слухами о себе Сергей и Снежана Бабкины впервые появились на публике после рождения ребенка MELOVIN - с мамой, ALEKSEEV - с девушкой: красная дорожка М1 Music Awards 2019
Потап Настя Каменских M1 Music Awards Настя Каменских и Потап NK M1 Music Awards 2019
Реклама

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Как сделать маленькую ванную просторной
Как сделать маленькую ванную просторной
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:18Шоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

Сегодня, 09:05Fun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

Сегодня, 08:05Техно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

Вчера, 16:12Fun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Вчера, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Вчера, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Вчера, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 08:10Техно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

1 декабряFun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

1 декабряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

1 декабряТехно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Новости партнеров

«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Стало известно, кто победил во взрывном сезоне «Танців з зірками»
Стало известно, кто победил во взрывном сезоне «Танців з зірками»
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Слава рассказала, по чьей вине разрушился брак с Каминским
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ