"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Новоиспеченные супруги мило пообщались в Instagram

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера, 23 июня, Настя Каменских и Потап отметили первую маленькую дату – прошел ровно месяц со дня их свадьбы. Настя Каменских сейчас активно гастролирует по Украине и миру, однако после концерта в Израиле певица вернулась домой к супругу.

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Перед вылетом певица опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с мужем и сообщила, что уже едет к нему.

"Я еду к тебе, мое солнышко", – написала Настя Каменских.

В ответ Потап признался, что ждет любимую дома: "Я тебя жду, мой лягушонок".

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики восхищаются отношениями звездных молодоженов и оставляют милые комментарии: "Потап изменился и Настя стала ещё краше", "Всем такой же любви, как Настя смотрит на Потапа!".

К слову, после того, как Настя Каменских и Потап рассекретили свои отношения, пара не перестает радовать поклонников совместными фото и трогательными признаниями. Недавно Настя и Потап показали, как развлекаются в кровати.

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