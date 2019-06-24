Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Новоиспеченные супруги мило пообщались в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Вчера, 23 июня, Настя Каменских и Потап отметили первую маленькую дату – прошел ровно месяц со дня их свадьбы. Настя Каменских сейчас активно гастролирует по Украине и миру, однако после концерта в Израиле певица вернулась домой к супругу.

Смотрите также видео: Настя Каменских гастролирует по Украине

Перед вылетом певица опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с мужем и сообщила, что уже едет к нему.

"Я еду к тебе, мое солнышко", – написала Настя Каменских.

В ответ Потап признался, что ждет любимую дома: "Я тебя жду, мой лягушонок".

Свадьба Насти Каменских и Потапа
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики восхищаются отношениями звездных молодоженов и оставляют милые комментарии: "Потап изменился и Настя стала ещё краше", "Всем такой же любви, как Настя смотрит на Потапа!". 

К слову, после того, как Настя Каменских и Потап рассекретили свои отношения, пара не перестает радовать поклонников совместными фото и трогательными признаниями. Недавно Настя и Потап показали, как развлекаются в кровати.

Ранее мы также писали, что в сети появились первые фото со свадьбы Алины Гросу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса Настя Каменских впервые показала свой девичник: впечатляющие кадры Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+ Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом
потап Настя Каменских настя каменских и потап
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чьи жены победили по красоте
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь