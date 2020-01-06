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"Мое тело естественное": Эмили Ратаковски показала себя в 14-летнем возрасте

Модель опубликовала архивное фото в купальнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски, на которую в прошлом году подали в суд, показала, как выглядела в 14 лет. Звезда пожаловалась фанам, что из-за ее внешности ее никогда не воспринимали как личность.

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28-летняя Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором она запечатлена еще подростком. В кадре 14-летняя Эмили позирует на пляже в купальнике. Не сложно заметить, что ее грудь уже тогда была достаточно примечательной.

INSTAGRAM

"Мне нравилось показывать эту фотографию меня в 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественное. Теперь мне немного грустно, что снимок вообще существует. Я была просто ребенком на этой картинке, и мне бы хотелось, чтобы мир воспринимал мою 14-летнюю личность чуть больше, чем просто мое тело", – написала в посте Ратаковски.

По мнению Эмили, стереотипы о внешности формируются в том числе и из-за таких социальных платформ, как Instagram. Она призвала своих фолловеров не воспринимать фотографию за действительность и замечать в людях что-то глубже, чем просто привлекательную внешность или сексуальность.

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