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"Моей сестре никто не нравится из моих "хахалей": солистка группы KAZKA снова одинока

Для певицы важно, чтобы ее избранника одобрила вся семья

Марина Попович
Сегодня, 09:01

В прошлом году Александра Зарицкая рассказывала, что встречается с иностранцем. Но в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", девушка призналась, что сейчас для нее на первом месте работа, поэтому с тем парнем она уже почти не общается.

Когда пара познакомилась, мужчина не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

"Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском. Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем ввели встречи не в Украине", – поделилась солистка группы KAZKA с журналистами программы "Ранок з Україною".

Группа KAZKA
Группа KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Но на данный момент у Саши на первом месте работа. Девушка с парнем уже почти не общается. Для певицы важно, чтобы ее избранника одобрила вся семья.

"Иначе никак не может быть, потому что моя семья – это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих "хахалей", – отметила она.

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Младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, говорит: не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.

"Рядом с ней должен быть мужчина, который будет относиться с пониманием и в первую очередь воспринимать Сашу настоящей, любить такой, какая она есть. Очень трудно найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя столь же комфортно, как со своими родными", – добавила 19-летняя сестра Александры Зарицкой в эфире телеканала "Украина".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее солистка KAZKA призналась, кто делает ее откровенные фото.

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