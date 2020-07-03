"Мой мужчина, мой защитник, моя любовь": Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы

Звездные супруги год назад поженились в Италии

Известная телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов сегодня, 3 июля, отмечают свою первую годовщину свадьбы. Напомним, что ровно год назад влюбленные устроили грандиозную свадьбу в Сорренто, Италия. Примечательно, что молодожены запретили своим гостям публиковать фото с торжества, на которых позировали жених и невеста.

В честь их семейного праздника Регина Тодоренко опубликовала пост-благодарности супругу и отметила, что с Владом они очень разные люди. Но это делает их совместную жизнь только интересней.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

"В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим. Мы сделали это, пусть не идеально, но сделали. Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя", – написала Регина у себя в Instagram.

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Влад в свою очередь удержался от громких слов и опубликовал в Instagram архивное свадебное фото, дополнив публикацию смайлами в виде сердечек.

Примечательно, что российский певец поддерживает свою супругу во всем. Несмотря на всеобщие обвинения в сторону Регины, которые возникли на фоне ее слов о домашнем насилии, Влад довольно резко ответил хейтерам.

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