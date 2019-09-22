"Мои новые друзья": Дэнни Трехо опубликовал фото из Киева и посетил Comic Con 2019

Звезда фильма "Мачете" посетил украинский Comic Con

Дэнни Трехо прибыл в Киев Фото: Instagram

Известный голливудский актер Дэнни Трехо впервые прибыл в Украину. В Киеве звезду "Мачете" и "Во все тяжкие" в пятницу, 20 сентября, встретили актеры "Квартала 95". Сам Трехо чуть позже поделился фотографиями со своей поездки в украинскую столицу.

Как прошел международный фестиваль кино в Украине, смотрите в сюжете:

На странице Дэнни Трехо в Instagram появились несколько кадров, на которых 75-летний актер позирует с большой компанией. "Это мои новые друзья в Украине. Подготовка к Comic Con Ukraine", – написал Трехо.

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А во время выступления на Comic Con Ukraine 2019 в субботу, 21 сентября, легендарный Дэнни Трехо прямо со сцены позвонил режиссеру Роберту Родригесу, чтобы узнать, когда тот начнет работать над долгожданным фильмом "Мачете убивает в космосе". Ответа от Родригеса не последовало, потому гости фестиваля расценили этот как шутку Трехо.

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Напомним, что этом году на Comic Con Ukraine приехали американские актеры Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эммета Брауна в трилогии фильмов "Назад в Будущее", звезда фильмов Роберта Родригеса Дэнни Трехо, и геймдизайнер Джон Ромеро – создатель популярного DOOM.

Ранее мы писали, что Кристофер Ллойд прилетел в Украину и посетил Успенский Собор.

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