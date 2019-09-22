Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мои новые друзья": Дэнни Трехо опубликовал фото из Киева и посетил Comic Con 2019

Звезда фильма "Мачете" посетил украинский Comic Con

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Дэнни Трехо прибыл в Киев
Дэнни Трехо прибыл в Киев
Фото: Instagram

Известный голливудский актер Дэнни Трехо впервые прибыл в Украину. В Киеве звезду "Мачете" и "Во все тяжкие" в пятницу, 20 сентября, встретили актеры "Квартала 95". Сам Трехо чуть позже поделился фотографиями со своей поездки в украинскую столицу.

Как прошел международный фестиваль кино в Украине, смотрите в сюжете:

На странице Дэнни Трехо в Instagram появились несколько кадров, на которых 75-летний актер позирует с большой компанией. "Это мои новые друзья в Украине. Подготовка к Comic Con Ukraine", – написал Трехо.

INSTAGRAM

А во время выступления на Comic Con Ukraine 2019 в субботу, 21 сентября, легендарный Дэнни Трехо прямо со сцены позвонил режиссеру Роберту Родригесу, чтобы узнать, когда тот начнет работать над долгожданным фильмом "Мачете убивает в космосе". Ответа от Родригеса не последовало, потому гости фестиваля расценили этот как шутку Трехо.

INSTAGRAM

Напомним, что этом году на Comic Con Ukraine приехали американские актеры Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эммета Брауна в трилогии фильмов "Назад в Будущее", звезда фильмов Роберта Родригеса Дэнни Трехо, и геймдизайнер Джон Ромеро – создатель популярного DOOM.

Ранее мы писали, что Кристофер Ллойд прилетел в Украину и посетил Успенский Собор.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Дэнни Трехо Comic Con Ukraine
Реклама

Новости партнеров

Заворотнюк не забула і звернулася до Зеленського: Володя, я знаю
Заворотнюк не забула і звернулася до Зеленського: Володя, я знаю
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина

Популярные статьи

Вчера, 16:53Стиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

Вчера, 15:55Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

Вчера, 12:47Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

Вчера, 11:31Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 08:13Fun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:52Events

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

20 сентябряШоу-бизнес

Роскошная свадьба Кати Гуменюк: подробности и фото

20 сентябряFun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

20 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

20 сентябряFun

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

20 сентябряПсихология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

20 сентябряFun

"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

19 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 сентябряПсихология

ТОП-7 самых популярных причин, почему у вас нет денег

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Новости партнеров

Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка