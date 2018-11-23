Мокрая девочка танцует: Джанабаева "раздвоилась" и станцевала в воде в новом клипе

Жена Валерия Меладзе выпустила видео на трек "Хочешь"

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Экс-"ВИА Гра", певица Альбина Джанабаева, за которую Валерий Меладзе заступился перед хейтерами, выпустила новый клип. Артистка представила видео на песню "Хочешь".

В драматическом клипе, режиссером которого стала Ольга Соколова, Джанабаева появляется сама. Сначала исполнительница предстает мокрой в воде, после чего "раздваивается" и начинает танцевать.

"Каждый из нас переживал разлуку, расставание, потери... Вы помните свои чувства? Что происходит с нами? Мы теряем целостность, нам хочется разорваться на части от безысходности, раздвоиться, растроиться, и мы ищем выходы, ищем себя, выбирая новые роли... Но каждый из нас имеет сердце. А сердце хочет счастья и любви. Песня "Хочешь" – передала все эти переживания", – говорится в описании под видео.

Интересно, что у режиссера клипа Ольги Соколовой за спиной работа с такими всемирно известными артистами, как Фарелл Уильямс, Сиа, Kygo и многими другими.

Напомним, ранее Альбина Джанабаева рассказала, через что им пришлось пройти с Валерием Меладзе. Певице пришлось столкнуться с настоящей травлей. Изначально экс-солистку коллектива "ВИА Гра" обвиняли в том, что она разрушила семью певца Валерия Меладзе.