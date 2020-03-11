Молчал об этом 40 лет: первая супруга Павла Зиброва изменила ему со студентом

Певец 10 лет боялся заводить новые отношения

Украинский певец Павел Зибров, который вместе со своей супругой Мариной стали героями спецпроекта Сегодня.Lifestyle, в эксклюзивном интервью программы "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" впервые раскрыл причину развода с первой супругой. Об этом артист молчал почти 40 лет!

С первой супругой Татьяной певец познакомился во время учебы в Киевской консерватории. На курс младше пианистка сразу запала в сердце Павла. И через год он сделал ей предложение. Однако при загадочных обстоятельствах всего через два года их семья распалась. И только сейчас Зибров решился назвать причину их развода.

"Я был в армии в это время, проходил срочную службу после консерватории. Моя жена Татьяна влюбилась в своего студента. Она была преподавателем в студии при капелле бандуристов. Я просто почувствовал прохладу. Вижу, что не получается у нас. Совместно мы не можем ни на кухне, ни в постели, нигде не можем. Месяц, второй, третий. Я хотел примириться, поговорить. Но разговор не складывался. Она сказала – я тебя разлюбила", – рассказал Павел Зибров в эфире телеканала "Украина".

На то время у супругов уже был двухлетний сын. Павел пытался спасти брак ради ребенка, но Татьяна этого не хотела: "Я говорил: "Я изменюсь, стану лучшим, каким ты хочешь". У нас уже родился мальчик, сын. "Ну это ничего не меняет в наших отношениях, я с тобой жить не хочу и не буду". Я случайно проходил возле ее работы и увидел, как она выходит с этим парнем с работы. И они взялись за ручки, обнялись, поцеловались. Я спрятался за дерево и смотрел на эту трагикомедию. Боже, и тогда меня 220, как говорится, проняло. Я понял, что она меня разлюбила, потому что она любит другого. Это ее выбор. Взрослый выбор. Все, я пришел в этот вечер домой, собрал два своих чемодана, вызвал такси и переехал в комнату, которую снимал".

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

После развода Павел Зибров долго не мог прийти в себя. Ему даже пришлось обратиться за помощью к психологу.

"Была трагедия, где-то месяцев 8. Я тогда и к психологам ходил, потому что у меня с нервной системой было такое расстройство. Начал много курить, на стакан садиться и понимал, что себя теряю. Тесть был за меня и страшно переживал за меня", – вспоминает певец.

Когда Павел разошелся с Татьяной, их сыну было всего 2 года. Певец говорит, что сначала бывшая жена даже просила, чтобы он позволил воспитывать их сына в новой семье.

"Было сначала такое, мол у них новая семья, Татьяна говорила: "Отойди в стороночку, мы будем воспитывать сына", даже просила, чтобы я позволил взять фамилию нового мужа. Но я не дал разрешение – он родился Зибровым и будет Зибровым. Сейчас мы с сыном общаемся на день рождения, на какие-то праздники, он иногда приезжает на дачу на шашлыки", – отметил певец.

Напомним, Павел Зибров и группа MOZGI рассказали, когда их можно встретить в киевском метро.

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