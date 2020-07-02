"Молимся и верим": впервые после долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Анна надеется на скорейшее выздоровление своей мамы

О состоянии известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время ничего не известно. Напомним, что диагноз актрисы не так давно официально подтвердили. Биологам передали клетки опухоли для последующего изучения и возможности вылечить "Няню Вику", предложив новый метод борьбы с онкологией с помощью вируса.

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Но муж Анастасии Петр Чернышев решил не рисковать и отказался от такого способа. С тех пор о состоянии актрисы ничего не известно. Ее старшая дочь Анна Заворотнюк продолжает вести свой аккаунт в Instagram, делясь с подписчиками своими переживаниями. Так, недавно девушка в который раз отметила, что последние полтора года оказались для нее очень сложными.

"Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, произошло очень много событий и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями. Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "дорогу осилит идущий", — написала Анна.

Смотрите в сюжете, как Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время появилась в социальной сети:

А вот на вопрос одного из подписчиков о состоянии ее звездной матери Анна ответила так: "Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим".

Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, что муж Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной супруги.

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