Молодая супруга 53-летнего Венсана Касселя впервые за долгое время поделилась их совместным фото

Пара сейчас отдыхает в Бразилии

Тина Кунаки, 23-летняя супруга французского актера и бывшего мужа Моники Беллуччи Венсана Касселя, давно не делилась их совместными селфи. И вот, пришло время эту ситуацию исправить. Кто где, а парочка отдыхает на пляже в Рио-де-Жанейро. И им совсем не до карантина, судя по всему.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина поделилась беззаботными фото со своей армией подписчиков в Instagram. На снимках они с Касселем лежат на пляже, греясь на солнышке (уже можете начинать завидовать )

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. В 2019-м у них родилась дочь Амазони. Кассель начал встречаться с юной моделью еще в 2015 году. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Ранее Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с Венсаном Касселем. На снимках запечатлена подготовка к церемонии, где Тине делают макияж, а Венсан надевает свой костюм. Кроме этого, в кадр попали родители Кунаки – Надя и Роберт, а также – брат модели – Закари.

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