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Молодая супруга 54-летнего Павлика о свадьбе: "В брак Виктора пригласила я"

Сегодня, 10:54

Екатерина Репяхова стала инициатором брака с музыкантом

29 мая украинский музыкант Виктор Павлик и его 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой. Влюбленные планировали свадьбу на 10 июня, но карантин внес свои коррективы и им пришлось перенести празднование на август.

Расписались молодожены вдвоем в одном из киевских ЗАГСов, а затем поехали на праздничную фотосессию. Четвертая супруга музыканта признается, что такой формат в отсутствии гостей ей даже понравился – не было суета, лишь они вдвоем с мужем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

После свадебной съемки Виктор и Екатерина дали откровенное интервью программе "Прямой вопрос" на YouTube-канале, в котором рассказали подробности отношений. Репяхова сделала откровенное признание – оказывается, вступить в законный брак певцу предложила именно она.

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

В 2016 году после шести месяцев отношений Павлик вручил избраннице кольцо, но до свадьбы дело так и не дошло. Виктор не спешил с регистрацией брака, а Екатерина ждала этого момента. Поэтому девушка сама предложила сыграть свадьбу уже в 2020 году на пятую годовщину их отношений. Молодожены уверяют, что предложение о женитьбе произошло само собой, однако инициатором заключения брака все же была 25-летняя избранница музыканта.

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"Я очень удивилась. Я поняла, что он к этому морально готов, хотя мы это даже обсуждали... Он меня не приглашал в брак. В брак Виктора пригласила я", – призналась Екатерина.

Также новоиспеченная супруга Виктора Павлика поделилась первыми свадебными фото на своей странице в Instagram.

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