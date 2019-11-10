Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

Alina Pash нарушила закон в Израиле

Alina Pash Фото: instagram.com/alinapash/

Alina Pash, которая недавно представила завораживающий клип на композицию Bosorkanya, едва не попала в полицейский участок за границей. Во время своего путешествия в Израиль девушка нарушила закон, но чудом избежала наказания.

Смотрите видео о совместном клипе Pianoбой и Alina Pash:

Украинская хип-хоп-исполнительница Alina Pash поделилась историей, случившейся с ней и ее молодым человеком в чужой стране, с Катей Осадчей.

"Путешествовать – моя страсть. Кроме Америки, были сейчас в Израиле, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме. В Иерусалиме меня чуть не забрали в полицейский участок", – призналась Алина.

Оказывается, артистка решила покурить траву, которая запрещена на территории Иерусалима.

"Есть такая штука, как CBD. Это травка, но без ТГК (тетрагидроканнабинол), которая не дурманит, а которая расслабляет, и она легальна во многих странах. Но не в Иерусалиме. В Тель-Авиве – да. Я вместо таблеток решила покурить себе CBD, потому что она легальна в Тель-Авиве якобы. Но оказалось, что нет. Меня чуть не забрали в полицейский участок. Мама, прости. Папа, прости", – говорит 26-летняя Alina Pash.

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