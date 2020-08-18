Молодая возлюбленная 48-летнего Бена Аффлека показала редкое фото с актером

О романе пары стало известно в марте этого года

Покоряющая Голливуд 32-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас в профиле в Instagram опубликовала редкое фото со своим возлюбленным, знаменитым актером и режиссером, 48-летним Беном Аффлеком.

Пара долгое время скрывала отношения, пока их не стали замечать папарацци на улицах города. Сейчас влюбленные проводят вместе карантин. На странице Аны в соцсети редко появляются снимки с Беном. Но этот раз стал исключением.

Ана де Армас и Бен Аффлек Фото: instagram.com/ana_d_armas

На фото, которое опубликовала актриса, Бен широко улыбается, что не могло не порадовать их с Аной поклонников: "Видно, что Бен с тобой счастлив", "Ура, вы классная пара", "Бен счастлив с тобой, это главное", "Вы отлично смотритесь вместе".

Отметим, что ранее Аффлек страдал от алкогольной зависимости и даже проходил лечение в наркологической клинике.

К слову, Бен был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, в браке с которой у них родилось трое детей. Официально пара развелась в ноябре 2018 года. С Аной де Армас Аффлек познакомился на съемках фильма Deep Water в 2019 году. Об их отношениях стало известно в начале марта этого года. Отметим, что Ана также была замужем – с 2011 по 2013 год девушка состояла в браке с актером Марко Клотета.

Напомним, Бен Аффлек снимет фильм о создании величайшей кинокартины всех времен.

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