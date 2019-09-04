Молодая возлюбленная Виктора Павлика: "Я не верю, что от хороших жен уходят"

Виктор Павлик поделился переживаниями относительно отношений с Екатериной Репяховой

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Виктор Павлик и его избранница Екатерина Репяхова откровенно рассказали, чего ждут влюбленные от своих отношений и чего больше всего боится известный артист.

Ему 53, ей – 25 лет. Певец Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова уже четыре года вместе. С Екатериной у Виктора началась вторая молодость, Екатерина же, в свою очередь, не торопится со свадьбой, говорит – у них совсем другая цель.

"Мы не спешим, ведь только что пережили развод, потом вся эта шумиха. Сегодня наша цель – квартира, а свадьба, что она даст?", – признается Екатерина Репяхова в эфире телеканала "Украина".

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой Фото: Facebook

Так говорит Екатерина, а что думает сам Виктор Павлик? Мужчина был женат трижды, и имеет по этому поводу свои мысли и даже страхи.

"Через шесть лет мне будет шестьдесят, а еще потом через десять – семьдесят, а Кате на тот момент будет только сорок лет. Только по этому поводу у меня есть страх – а вдруг, завтра Амур выстрелит стрелой, и она найдет себе какого-то восемнадцатилетнего Шварценеггера", – поделился Виктор Павлик в программе "Ранок з Україною".

Девушка, напротив, не видит в этом никакой проблемы – даже наоборот.

"Все в жизни относительно. Если бы я жила с двадцатилетним парнем или тридцатилетним – нет никакой гарантии, что мы не разошлись бы, – комментирует молодая избранница артиста. – Я не вижу абсолютно никакой разницы между молодым человеком и Виктором".

Екатерина даже не беспокоится прошлым Виктора и тем, что мужчина уже трижды был женат, говорит – будет работать над тем, чтобы всегда быть интересной любимому.

"Я не верю, что от хороших жен уходят, что от любимых идут – не верю. Поэтому, конечно, я работаю над собой, чтобы всегда быть интересной Виктору, – признается Екатерина в эфире канала "Украина". – Он знает, что я самодостаточна, что могу сама за себя постоять и если завтра что-то произойдет – я не пропаду".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Виктор Павлик посвятил композицию молодой возлюбленной.

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