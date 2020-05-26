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Молодая жена Евгения Петросяна похвасталась драгоценным подарком мужа: фото

Сегодня, 12:37

74-летний юморист преподнес Татьяне кольцо Tiffani

На днях 74-летний российский юморист Евгений Петросян официально подтвердил свой брак с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал совместный кадр с супругой и подписал, как Family look. После этого 31-летняя женщина похвасталась в социальной сети подарком звездного супруга.

Евгений преподнес Брухуновой золотое кольцо в виде надписи Love. Также женщина опубликовала фото букета ландышей и коробочки ювелирного бренда Tiffani, а в Stories разместила снимок содержимого коробочки.

Подарок Евгения Петросяна молодой жене
Подарок Евгения Петросяна молодой жене
Фото: instagram.com/bruhunova

Как сообщают российские СМИ, кольцо сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей (около 16 тысяч гривен, – Ред.).

Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Детали в сюжете:

Напомним, что два года назад российский юморист Евгений Петросян официально развелся с Еленой Степаненко. Спустя время в СМИ появилась информация, что 74-летний комик тайно женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Более того, по информации инсайдеров, в марте этого года у супругов родился ребенок. Возлюбленные отрицают эту информацию, как и не комментируют свой официальный брак.

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