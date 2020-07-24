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Молодая жена Виктора Павлика объяснила, почему часто называет певца по отчеству

Сегодня, 12:04

Екатерина Репяхова младше своего мужа на 28 лет

Многие поклонники Виктора Павлика и его молодой жены Екатерина Репяховой заметили, что девушка почти всегда называет певца "Виктор Франкович". Оказывается, это не связано с разницей в их возрасте – Виктор Павлик старше Репяховой на 28 лет.

Накануне Екатерина ответила на вопросы своих фолловеров в Instagram. Многих из них интересует, почему 25-летняя девушка очень часто называет своего 54-летнего мужа по имени и отчеству. Она дала исчерпывающий ответ в посте.

"Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто случается так, когда у нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми предстоящий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: "Да, Витя споет эту песню". Понимаете, да? В любом случае, я часто на людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович. Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание", – пояснила Репяхова.

INSTAGRAM

Напомним, что супруги познакомились на концерте Виктора Павлика в Николаеве. Тогда Репяхова была его фанаткой и специально приехала на концерт, чтобы увидеть артиста. Позднее она стала его концертным директором. А 29 мая 2020 года Павлик и Репяхова сыграли тайную свадьбу в Киеве.

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Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова заявила об угрозах бывшей жены Виктора Павлика.

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