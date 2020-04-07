Молодой супруг Надежды Бабкиной заговорил о состоянии артистки

Евгений Гор утверждает, что певица находится дома

На днях в СМИ появилась информация, что российская артистка Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус. Более того, 1 апреля артистке стало плохо, а результат теста на COVID-19 якобы оказался позитивным. Сегодня в прессе сообщили, что 70-летнюю Надежду ввели в искусственную кому.

Но ее супруг – 40-летний музыкант Евгений Гор – опроверг эту информацию. Как сообщает ряд российских изданий, мужчина заявил, что все эти новости выдуманы, а его супруга находится сейчас дома. По словам знакомых пары, недавно Надежда Бабкина была с супругом в США.

Надежда Бабкина с мужем Евгением Фото: Instagram

"Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством, и нет даже температуры", – заявил музыкант.

Сама же Надежда два дня назад поинтересовалась у подписчиков в Instagram, кто чем занимается во время карантина: "Мои дорогие, сейчас у нас освободилось столько времени, я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы на самоизоляции?"

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Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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