Молодую помощницу 74-летнего Евгения Петросяна заподозрили в беременности: фотофакт

Татьяна Брухунова показала живот под объемным свитером

Татьяна Брухунова Фото: Instagram

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 30-летняя помощница российского юмориста Татьяна Брухунова стала официальной женой Евгения Петросяна. Сам артист игнорирует слухи о свадьбе, не отрицая и не подтверждая свой семейный статус. Более того, женщину подозревают в беременности. Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года.

74-летний Евгений Петросян резко высказался о свадьбе с молодой помощницей. Детали в видео:

На своей странице в Instagram Татьяна опубликовала видео с местного ресторана. Показывая интерьер заведения, 30-летняя помощница 74-летнего юмориста направила камеру в сторону зеркала и показала округлившийся живот. Подписчики сразу же заговорили о том, что новоиспеченные супруги ждут пополнение в семье.

Ко всему, на последних снимках в социальной сети Татьяна прячет фигуру под объемной одеждой. Как и юморист, женщина личную жизнь не комментирует.

Напомним, российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Также мы писали, что Евгения Петросяна захвалили за несмешную шутку в Instagram.

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