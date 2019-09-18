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"Молоды и счастливы": в сети опубликовали архивные фото Елены Кравец со свадьбы

Украинская артистка за 17 лет почти не изменилась

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Елена Кравец
Елена Кравец
Фото: instagram.com/lennykravets

42-летняя актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно опубликовала фото с сыном Ваней и дочерью Катей, редко делится с поклонниками личной жизнью. Иногда артистка радует семейными фото, а вот ее свадебные снимки тяжело отыскать на просторах интернета.

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Но на днях в сети опубликовали архивные фото со свадьбы, на которых Елена Кравец в белом платье позирует вместе с супругом Сергеем. Отметим, что пара отметила 17 лет годовщины совместной жизни.

Елена и Сергей Кравец
Елена и Сергей Кравец
Фото: Instagram

Стоит отметить, что комедийная звезда за столько лет почти не изменилась, только лишь отрастила волосы. Влюбленные познакомились в студенческие годы. В вузе они вместе выступали в составе команды КВН "95 квартал" на протяжении многих лет.

Свадебное фото, сделанное 17 лет назад
Свадебное фото, сделанное 17 лет назад
Фото: Instagram

Вместе пара воспитывает 16-летнюю дочку Марию и двойняшек, который родились в 2016 году – Ивана с Екатериной.

Напомним, что Елена Кравец лишь недавно впервые показала двойняшек – сына Ваню и дочку Катю. До этого Елена публиковала фото с детьми, однако их лица не показывала.

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