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"Молюсь о тебе": Лобода трогательно поздравила дочь с днем рождения

Старшей дочери Светланы Лободы исполнилось 8 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Светлана Лобода показала старшую дочь Еву
Светлана Лобода показала старшую дочь Еву
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей. 9 апреля старшей дочери артистки Еве исполнилось восемь лет, и Светлана Лобода эмоционально поздравила ее с праздником.

Светлана Лобода в Instagram поделилась ярким фото с дочерью Евой в окружении аниматоров в красочных костюмах. Снимок с именинницей певица сопроводила трогательной подписью.

"С Днем Рождения, моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу лёгкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", – написала Лобода.

Светлана Лобода с дочерью Евой
Светлана Лобода с дочерью Евой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, старшую дочь Евангелину певица родила от Андрея Царя, а вот имя отца младшей дочери Тильды, которой в мае исполнится 1 год, Светлана Лобода тщательно скрывает. Поклонники предполагают, что отцом ребенка является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Вероятно, в его честь Светлана и назвала дочь. Папарацци не раз замечали пару на тайных встречах.

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова крестила сына. Известная телеведущая стала крестной мамой Ивана.

Смотрите видео о том, во что одевают детей мировые звезды:

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