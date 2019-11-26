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"Моменты о нас": Даша Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с годовщиной отношений

Дарья Квиткова показала снимки с Никитой Добрыниным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

С момента финала романтического шоу "Холостяк 9" прошло почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже год. Поклонники ждут, когда же пара узаконит свои отношения, а вот сами возлюбленные только "подкидывают" новые поводы для обсуждения.

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Например, Даша в честь годовщины отношений опубликовала в своем Instagram новые фото. На них она запечатлена со своим возлюбленным.

INSTAGRAM

Отметим, что сейчас Даша с Никитой живут вместе, много путешествуют. Девушка создала свой бренд одежды, а также создает туры для девушек, которые любят путешествия.

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Кроме того, недавно девушка купила себе собственный автомобиль. Как призналась сама Даша, она решила взять подержанную машину, так как она еще не опытный водитель.

Напомним, недавно Дарья Квиткова разоткровенничалась о детях и рассказала, готова ли родить ребенка. Она призналась, что хотела бы обзавестись детьми, но пока считает, что время еще не пришло. У Дарьи много планов для реализации и пока, кроме желания ощутить материнство, нет возможностей.

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