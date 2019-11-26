"Моменты о нас": Даша Квиткова трогательно поздравила возлюбленного с годовщиной отношений

Дарья Квиткова показала снимки с Никитой Добрыниным

Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

С момента финала романтического шоу "Холостяк 9" прошло почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже год. Поклонники ждут, когда же пара узаконит свои отношения, а вот сами возлюбленные только "подкидывают" новые поводы для обсуждения.

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Например, Даша в честь годовщины отношений опубликовала в своем Instagram новые фото. На них она запечатлена со своим возлюбленным.

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Отметим, что сейчас Даша с Никитой живут вместе, много путешествуют. Девушка создала свой бренд одежды, а также создает туры для девушек, которые любят путешествия.

Кроме того, недавно девушка купила себе собственный автомобиль. Как призналась сама Даша, она решила взять подержанную машину, так как она еще не опытный водитель.

Напомним, недавно Дарья Квиткова разоткровенничалась о детях и рассказала, готова ли родить ребенка. Она призналась, что хотела бы обзавестись детьми, но пока считает, что время еще не пришло. У Дарьи много планов для реализации и пока, кроме желания ощутить материнство, нет возможностей.

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