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MONATIK – 33: самые популярные запросы о топовом артисте

Дмитрий Монатик 1 апреля отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
MONATIK
MONATIK
Фото: Facebook-страница MONATIK

1 апреля отмечает день рождения топовый украинский певец – Дмитрий Монатик. По такому поводу Сегодня.Lifestyle ответили на самые популярные google-запросы об артисте.

  • "Дмитрий Монатик – рост"

Из года в год этот вопрос не теряет актуальность, несмотря на то, что MONATIK неоднократно заявлял, что его рост – 1,64 м. К слову, артиста данный факт ни чуть не смущает, напротив, Дмитрий даже шутит по этому поводу.

  • "Дмитрий Монатик жена"

MONATIK редко делится подробностями личной жизни, однако не так давно рассказал историю знакомства с женой – Ириной Демичевой. Дмитрий встретил девушку, когда еще не был популярен и только переехал в Киев. Вместе они пришли к тому, что имеют сейчас. MONATIK признается, что ему очень повезло с Ириной, которая к тому же является лучшим другом артиста.

Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/monatik_official

  • "Дима Монатик дети"

Дмитрий Монатик и Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей. MONATIK фото с детьми публикует, однако их лица показывать не спешит. В одном из интервью артист заявил, что будет афишировать личную жизнь только тогда, когда члены его семьи сами этого захотят, но пока этот момент не наступил: "Я берегу семью как самое сокровенное, что у меня есть".

  • "Монатик концерт"

MONATIK объявил о большом туре, который включает выступления более чем в 20 странах. Центральной точкой мирового турне станет Stadium Show Love It Ритм, которое состоится 1 июня 2019 года в Киеве на НСК "Олимпийский". До MONATIK столь масштабную площадку на киевском стадионе собирали лишь звезды мирового уровня: Madonna, Depeche Mode, Imagine Dragons, а среди украинских артистов легендарная группа – "Океан Ельзи". 

  • "Монатик песни"

MONATIK не только поет, но и пишет свои песни. К слову, хит Светланы Лободы "40 градусов" – тоже дело рук Дмитрия. Видеоработы MONATIK набирают миллионы просмотров в YouTube, а клип на совместную песню с Надей Дорофеевой "Глубоко" собрал 56 млн.

MONATIK - "То, от чего без ума" (24 млн просмотров)

MONATIK – "Кружит" (87 млн просмотров)

MONATIK - Vitamin D (22 млн просмотров)

MONATIK – "УВЛИУВТ" (22 млн просмотров)

MONATIK – "Выходной" (27 млн просмотров)

MONATIK – "Зашивает душу" (14 млн просмотров)

MONATIK – "Вечность" (8 млн просмотров)

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко" (56 млн просмотров)

Ранее мы писали, что MONATIK получил статуэтку YUNA 2019 в категории "Лучший исполнитель". Полный список победителей в нашем материале.

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