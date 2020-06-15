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MONATIK дал первый концерт после карантина: артист выступил с Надей Дорофеевой и Верой Брежневой

Сегодня, 14:02

Артист пел в одном из заведений Одессы под проливным дождем

Певец MONATIK одним из первых из украинских артистов после карантина дал концерт. С 10 июня Министерство здравоохранения Украины разрешило проводить концерты и культурные мероприятия с соблюдением временных ограничений. Поэтому певец, не нарушая правил, устроил поклонникам пост-карантинный концерт в одном из заведений Одессы под открытым небом.

Дмитрию Монатику из-за погодных условий пришлось выступать под проливным дождем. Вместе с артистом на сцене появилась Надя Дорофеева, с которой он исполнил хит "Глубоко". Но не это стало главной неожиданностью вечера – еще одна коллега MONATIK устроила ему сюрприз – Вера Брежнева приехала в Одессу специально на концерт к певцу, с которым они недавно выпустили хит этого лета под названием "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Поклонники на своих страницах в Instagram публикую яркие видео концерта.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия.

Также недавно украинский артист впервые показал свою семью в новом фильме-биографии под названием "Вечно танцующий человек".

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