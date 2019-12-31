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MONATIK и Дорофеева снялись в новогоднем выпуске российского YouTube-шоу

Новый эпизод популярной программы был снят в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Надя Дорофеева и MONATIK в шоу Comment Out
Надя Дорофеева и MONATIK в шоу Comment Out
Фото: instagram/chickencurryshow

Надя Дорофеева и MONATIK снялись в новогоднем выпуске российского YouTube-шоу Comment Out для канала "Чикен Карри". Специальный эпизод программы блогера и шоумена Александра Гудкова был снят в Киеве.

Смотрите подробности из-за кулис шоу "Привет, 20-е":

Перед началом программы показали клип на совместный трек alyona alyona и Александра Гудкова.

INSTAGRAM

Команда "Чикен Карри" специально приехала в Киев из России, чтобы снять выпуск шоу "Comment Out" вместе с самыми популярными артистами Украины – Димой Монатиком и Надей Дорофеевой из группы "Время и Стекло".

Фотографии со съемок предновогоднего эпизода были опубликованы в Instagram.

INSTAGRAM

"Эксклюзивный новогодний спешл из Киева уже на канале #чикенкарри с Надей Дорофеевой и MONATIK", – говорится в одном из постов.

В этом выпуске Надя и MONATIK сошлись в юмористическом баттле. Им нужно было писать гневные комментарии на станицах коллег в социальных сетях и выполнять непростые задания. Так, Дорофеева выпила рюмку водки и съела сало с полуголого мужчины, а Монатик оказался весь в прищепках.

Шоу Comment Out стартовало в конце ноября 2018 года. За это время его участниками были Иван Дорн, Дима Билан, Александр Ревва, Настя Ивлеева и другие.

Ранее мы писали, что Настя Каменских и Надя Дорофеева попали в рейтинг самых сексуальных женщин России.

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