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MONATIK опубликовал очень трогательное промовидео своего большого концерта

Артист анонсировал концерт в Олимпийском

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official
MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Знаменитый украинский мультиартист MONATIK (Дмитрий Монатик) представил трогательное промовидео своего большого концерта, который планируется в НСК "Олимпийский" в июне 2019 года.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором читает стих собственного сочинения, а в самом ролике мелькают кадры выступления Дмитрия на отечественных шоу талантов, в которых он тогда не обрел успех, который пришел к нему позже. Сегодня Дмитрий собирает полные залы на концертах, а его песни слушают и любят миллионы в Украине и за рубежом.

"Так часто то, что прямо перед нами, кажется таким недосягаемым, невозможным, необъятным. Мы сами себя загоняем в рамки, и обязательно в приятном так старательно отыщем то, что неприятно", – так начинается стих Дмитрия.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Напомним, MONATIK поделился с поклонниками в Instagram удивительной историей из жизни. Певец рассказал, что недавно в Сен-Тропе случайно встретил именитого дизайнера Карла Лагерфельда. Ранее MONATIK очень трогательно поздравил жену с днем рождения.

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Источник: "Сегодня"
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