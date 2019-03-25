MONATIK показал редкий кадр с женой Ириной
Певец поделился снимком с церемонии YUNA 2019
22 марта во Дворце "Украина" состоялась церемония вручения музыкальной премии YUNA 2019, где MONATIK получил сразу две награды в номинациях "Лучший артист" и "Лучший видеоклип" – за совместную работу с Надей Дорофеевой "Глубоко". Отметим, Сегодня.Lifestyle поделились полным списком победителей премии.
Получив статуэтки, MONATIK поблагодарил свою команду, в том числе супругу, за плодотворную работу. Кроме того, Дима Монатик поделился редким фото с супругой Ириной Демичевой.
"Моя любовь", – написал певец.
К слову, в недавнем интервью MONATIK откровенно рассказал об отношениях с супругой и детьми. Артист признался, как познакомился с женой Ириной Демичевой.
Ранее мы писали, что на красной дорожке YUNA 2019 блистали украинские знаменитости. Как выглядели Настя Каменских, Надя Дорофеева, MARUV и другие звезды – в фотоотчете Сегодня.Lifestyle.
Смотрите видео о клипе MONATIK и Нади Дорофеевой "Глубоко":
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