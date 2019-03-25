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MONATIK показал редкий кадр с женой Ириной

Певец поделился снимком с церемонии YUNA 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
MONATIK показал жену
MONATIK показал жену
Фото: instagram.com/monatik_official

22 марта во Дворце "Украина" состоялась церемония вручения музыкальной премии YUNA 2019, где MONATIK получил сразу две награды в номинациях "Лучший артист" и "Лучший видеоклип" – за совместную работу с Надей Дорофеевой "Глубоко". Отметим, Сегодня.Lifestyle поделились полным списком победителей премии

Получив статуэтки, MONATIK поблагодарил свою команду, в том числе супругу, за плодотворную работу. Кроме того, Дима Монатик поделился редким фото с супругой Ириной Демичевой.

"Моя любовь", – написал певец.

Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Дима Монатик с женой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/monatik_official

К слову, в недавнем интервью MONATIK откровенно рассказал об отношениях с супругой и детьми. Артист признался, как познакомился с женой Ириной Демичевой.

Ранее мы писали, что на красной дорожке YUNA 2019 блистали украинские знаменитости. Как выглядели Настя Каменских, Надя Дорофеева, MARUV и другие звезды – в фотоотчете Сегодня.Lifestyle.

Смотрите видео о клипе MONATIK и Нади Дорофеевой "Глубоко":

Напомним, участники The Prodigy пригласили фанатов попрощаться с Китом Флинтом. Узнайте, когда состоится прощание с культовым музыкантом.

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