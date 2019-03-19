MONATIK пошутил над своим ростом: забавное видео

Артист показал видео, на котором танцует с высокими коллегами

MONATIK пошутил над своим ростом Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский исполнитель MONATIK ко всему относится с позитивом и не боится шутить над собой. Рост Димы Монатика составляет 1 метр 64 сантиметра, и на днях артист пошутил на эту тему.

MONATIK на своей странице в Instagram опубликовал забавное видео, на котором танцует и веселится со своими коллегами. По словам Димы Монатика, их рост составляет два метра: "Когда у твоих друзей и коллег рост под 2 метра, а у тебя 1.64. И что?".

INSTAGRAM (@monatik_official) on Mar 15, 2019 at 2:38am PDT

Отметим, MONATIK сейчас активно готовится к предстоящему мировому туру с новой концертной программой Love It Rhythm. Со столь долгожданными концертами MONATIK посетит более 20 стран, а центральной точкой станет концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, который состоится 1 июня 2019 года.

Ранее мы писали, что 22 марта пройдет украинская музыкальная премия YUNA 2019. Уже известен список номинантов, среди которых присутствует и MONATIK сразу в трех номинациях – "Лучший исполнитель", "Лучший дуэт" (с Надей Дорофеевой) и "Лучший видеоклип" (на песню "Глубоко"). Тем временем организаторы премии YUNA 2019 объявили первых победителей.

Смотрите видео о том, как попасть в клип MONATIK:

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