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MONATIK признался, почему не носит обручальное кольцо

Певец уверен, что ему очень повезло с женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38

Популярный украинский артист MONATIK дал откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе разговора Дмитрий рассказал о знакомстве с супругой Ириной Демичевой, а также ответил на вопрос, почему не носит обручальное кольцо.

"Мы с Ирой виделись еще в Луцке. Она тоже из Луцка. Но познакомились мы в Киеве. Мне было 23. Ну как раз когда я переехал. Первый год жизни в Киеве, и мы встретились. Причем познакомила нас тоже подруга из Луцка, которая тоже переехала, ну у нас "диаспора луцкая" в Киеве. Поэтому ну вот так как-то все завязалось", – рассказывает артист.

MONATIK с женой Ириной
MONATIK с женой Ириной
Фото: instagram.com/irinademicheva

По словам MONATIK, лишь со временем он понял, что это была любовь с первого взгляда.

"Мы очень много гуляли, нам безумно было всегда весело вместе. Мы как-то в один момент стали разделять мечты. Они стали очень схожи. Ну и я не знаю, сейчас, возвращаясь в прошлое, я понимаю, что, наверное, это любовь с первого взгляда. Я просто не совсем понимал это раньше. Самая крутая любовь – это та, которая начинается с дружбы искренней", – делится певец.

Дима также уверен, что ему очень повезло с женой: "Я всегда благодарю судьбу за то, что подарила мне такую женщину. Она роскошна. Мне очень повезло".

MONATIK с супругой Ириной Демичевой
MONATIK с супругой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/irinademicheva

Однако обручальное кольцо MONATIK не носит и объяснил почему.

"Я не очень люблю кольца, честно, мне дискомфортно. Я, если вы заметили, никогда ничего не надеваю – ни браслеты, ни часы. Ну часы можно еще иногда, но все равно они меня тревожат постоянно, мне сразу как-то... не мое", – признался исполнитель.

Ранее мы также писали, что MONATIK поделился редкими кадрами сыновей.

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