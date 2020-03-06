MONATIK рассекретил свою главную традицию на 8 Марта

Женский день в семье артиста не проходит без пионов

Популярный украинский музыкант MONATIK, который впервые показал лицо сына, любит устраивать любимой праздник! Артист признался, что 8 Марта они всегда вместе, при любых обстоятельствах.

"Если взять всю историю 8 Марта, как мы празднуем, то это разнообразные места. Иногда дома, порой на выезде, потому что мы гастролируем и часто это происходит вместе с женой. Особенно на 8 Марта. Поэтому по-разному. Мы импровизаторы в этом плане. Главная традиция – что это праздник для нас", – делится MONATIK.

MONATIK с женой Ириной Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист также признался, что женский день не обходится без любимых цветов Ирины – пионов. За годы, проведенные вместе, MONATIK точно знает, где их приобрести.

"Я не буду импровизировать по поводу цветов. Мне бы очень не хотелось рассказывать, ведь она посмотрит и уже будет знать заранее, что происходит. Она очень любит пионы. Это ее самые любимые цветы. Я знаю место, где их можно приобрести в любое время года. Поэтому это точно цветы. Во-вторых, это нечто особенное. Ну, и в-третьих, я считаю, что стоит делать праздник не только тогда, когда мы его ждем, а побольше импровизировать и делать неожиданный день, казалось бы, возможно, самый серый и какой-то сложный – праздником", – говорит MONATIK.

Видео MONATIK на песню "Сильно" стало хитом в Сети:

Ранее мы также писали, что жена MONATIK показала нового члена семьи – собачку Мону.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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