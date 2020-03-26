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MONATIK растрогал фанатов домашним танцем с сыновьями: видео

Певец зажег под свой сингл "Кружит"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:53

Украинский певец MONATIK, который недавно впервые показал лицо сына, придерживается режима карантина и использует время с пользой. Он вместе со своими маленькими сыновьями устроил дома зажигательные танцы под свою же композицию "Кружит".

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В Instagram Дима опубликовал домашнее видео, на котором танцует с малышами – Даней и Платоном. По словам артиста, он раньше представить не могу, что будет танцевать со своими детьми под свои же песни.

INSTAGRAM

"Который вечер мы танцуем... Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню", – написал певец под опубликованным видео.

В комментариях подписчики умиляются малышами кумира: "Чудесные Монатики", "Отличное занятие на карантин", "Прекрасное семейство", "Скоро малые будут как Дима, крутые малые".

Смотрите также откровенное интервью MONATIK в рубрике "Кава з перцем":

Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия. Также смотрите, чем занимаются остальные звезды на карантине и что советуют делать.

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