MONATIK устроит концертный тур по 20 странам

Артист представит свою концертную программу Love It Rhythm

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Знаменитый украинский мультиартист и автор одних из лучших танцевальных хитов MONATIK отправляется в мировое турне со своей новой концертной программой Love It Rhythm. Со столь долгожданными концертами MONATIK посетит более 20 стран, среди которых: США и Канада, Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Казахстан, Украина и многие другие.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Центральной точкой мирового турне станет Stadium Show Love It Ритм, которое состоится 1 июня 2019 года в Киеве на НСК "Олимпийский". До MONATIK столь масштабную площадку на киевском стадионе собирали лишь звезды мирового уровня: Madonna, Depeche Mode, Imagine Dragons, а среди украинских артистов легендарная группа – "Океан Ельзи".

Мировой тур MONATIK – новая планка в творческой карьере артиста. В рамках "Love It Rhythm" увеличивается не только количество городов и стран, которые посетит артист, но и вместительность концертных площадок для того, чтобы еще больше поклонников смогли посетить концерты.

Ранее MONATIK поделился трогательными фото и видео, на которых продемонстрировал, как проводит время с маленькими сыновьями. Кроме этого, в сети появились романтические фото MONATIK с любимой женой.

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