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MONATIK впервые показал свою семью в новом фильме-биографии: видео

Сегодня, 18:31

Певец анонсировал выход фильма "Вечно танцующий человек"

Украинский исполнитель MONATIK, который недавно впервые показал лицо сына, анонсировал выход фильма-биографии "Вечно танцующий человек". В честь годовщины стадионного шоу "LOVE IT ритм", которое состоялось 1 июня 2019 года, решил порадовать поклонников и создал биографический фильм.

Напомним, что в прошлом году в этот день на НСК "Олимпийский" концерт посетили более 60 тысяч человек со всех уголков Украины и разных стран мира.

MONATIK с женой Ириной
MONATIK с женой Ириной
Фото: instagram.com/irinamonatik

В анонсе документальной ленты певец впервые показал свою семью – маму и бабушку, которая зачитывает детские письма артиста себе взрослому. MONATIK, который никогда раньше не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длиной в 10 лет.

Добавим, что съемки документального фильма проходят уже больше года и работа над ним продолжается до сегодняшнего дня. Режиссером фильма-биографии выступает Артем Григорян, который фиксирует основные бэкстейдж-истории команды артиста с 2015 года.

Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия. Также смотрите, чем занимаются остальные звезды на карантине и что советуют делать.

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