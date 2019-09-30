Монике Беллуччи – 55: ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни актрисы

Сегодня секс-символу Голливуда исполняется 55 лет

Одной из самых красивых актрис Голливуда Монике Беллуччи сегодня, 30 сентября, исполняется 55 лет (и в это сложно поверить, глядя на звезду). Моника до сих пор на ряду с юными моделями блистает на подиумах и красных дорожках.

Актриса Моника Беллуччи Фото: Getty Images, instagram.com/buketinbunlar

В честь дня рождения культовой актрисы Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни Моники Беллуччи.

Моника Беллуччи в 39 лет родила первого ребенка – дочь Деву Кассель, чему была безумно рада. В многочисленных интервью актриса признавалась, что никогда не хотела быть молодой мамой и только в зрелом возрасте поняла, что готова к рождению ребенка. В 45 лет звезда родила вторую дочь. В честь актрисы в родном ее городе, итальянском Читта ди Кастелло, назвали алкогольный напиток – "Моника" на основе шампанского и граната. Моника – эталон красоты в Голливуде, но так было не всегда! В детстве родители стригли свою единственную дочь под мальчика, чтобы в зрелом возрасте ее волосы были более густыми. Статус самой сексуальной женщины Моника получила не только негласно, но и официально. В 2003 году Моника Беллуччи вошла в пятерку самых сексуальных женщин по версии издания Femme Fatale. В 2004 году актриса в знак протеста разделась для фотосессии итальянского журнала Vanity Fair. Моника таким образом выразила протест против закона о запрете использования донорской спермы в Италии. Кроме актерской и модельной деятельности, Моника озвучила Кайлину в компьютерной игре "Принц Персии". Несмотря на то, что актриса часто раздевается для фотосессий в ведущих глянцевых журналах, своей самой сексуальной частью тела считает руки. Моника Беллуччи – полиглот. Она свободно говорит на английском, итальянском и французском. Более того, также на этих языках она дает интервью и снимается в кино. Два года назад актриса попробовала себя в роли писателя и издала книгу под названием "Кто простит мою красоту". В честь актрисы во Франции был выведен новый сорт двухцветной розы под названием "Моника Беллуччи".

Напомним, что в канун дня рождения Моника Беллуччи кардинально сменила имидж, обрезав свои роскошные волосы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.