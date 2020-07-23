Моника Беллуччи показала шикарную фигуру в облегающем кружевном наряде

Актриса посетила кинофестиваль на восточном побережье Сицилии

55-летняя Моника Беллуччи доказывает миру, что время над ней не властно. Знаменитая красавица в который раз продемонстрировала свои формы на публике.

На этот раз актриса вышла в свет в обворожительном кружевном платье Dolce & Gabbana. Моника дополнила свой наряд маленькой черной сумочкой.

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

В некоторых странах режим карантина становится более мягким, и уже проходят первые культурные мероприятия. Так, в небольшом итальянском городе Таормина, который расположен на восточном побережье Сицилии, открылся кинофестиваль. На нем, к слову, состоялась премьера документального фильма Джузеппе Торнаторе "Преданность". В киноленте рассказывается о Доменико Дольче и Стефано Габбана, их творческом пути и мировом успехе.

Моника Беллуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана Фото: Getty Images

Моника Беллуччи в течение многих лет является близкой подругой модельеров и музой бренда Dolce & Gabbana. Она снималась в некоторых кампаниях знаменитой марки одежды.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после расставания вместе появились на публике – смотрите видео:

Напомним, Моника Беллуччи повторила образ Тины Кароль. Ранее мы делали подборку звезд, которые в 50 лет выглядят лучше, чем в 20. В списке оказалась и Моника Беллуччи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться