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Моника Беллуччи замечена с молодым возлюбленным во Франции

Знаменитая актриса счастлива в новых отношениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:37
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и модель, 54-летняя Моника Беллуччи после развода со своим супругом Венсаном Касселем, который, к слову, женился на юной модели и готовится стать отцом, не грустит и не скучает, а наслаждается романом с 36-летним художником и галеристом Николасом Лефевром.

Так, влюбленных заметили папарацци, когда те прогуливались по парку в Версале. Для прогулки Моника выбрала черные облегающие брюки, шелковую блузу в горошек и бархатный пиджак. Образ дополнили ботильоны и солнцезащитные очки. Ее избранник был одет в рваные джинсы и темное длинное пальто.

Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи
Моника Беллуччи и Николас Лефевр
Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи
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Напомним, недавно Моника рассказала о ее новой роли в сериале "Десять процентов": "Моя героиня в том числе ищет нормального мужчину, который бы выносил бы мусор, вовремя оплачивал счета, брал бы на себя ежедневные обязанности". Журналист поинтересовался у Белуччи, встретила ли она "того самого нормального мужчину".

Моника ответила: "Я встречаюсь с мужчиной некоторое время, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не могу похвастаться хорошо отрегулированной, структурированной повседневной жизнью. Как можно требовать от другого человека того, что сам не можешь дать? Человек, жизнь которого я разделяю, не выполняет ту же работу, что и я, но он много путешествует. У него такой же темп жизни, он меня в этом понимает".

Ранее Моника украсила обложку глянца.

Смотрите видео о смене имиджа Моники Беллуччи:

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Источник: Сегодня
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