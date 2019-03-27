Моника Беллуччи замечена с молодым возлюбленным во Франции

Знаменитая актриса счастлива в новых отношениях

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и модель, 54-летняя Моника Беллуччи после развода со своим супругом Венсаном Касселем, который, к слову, женился на юной модели и готовится стать отцом, не грустит и не скучает, а наслаждается романом с 36-летним художником и галеристом Николасом Лефевром.

Так, влюбленных заметили папарацци, когда те прогуливались по парку в Версале. Для прогулки Моника выбрала черные облегающие брюки, шелковую блузу в горошек и бархатный пиджак. Образ дополнили ботильоны и солнцезащитные очки. Ее избранник был одет в рваные джинсы и темное длинное пальто.

Моника Беллуччи и Николас Лефевр Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи Моника Беллуччи и Николас Лефевр Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи Моника Беллуччи и Николас Лефевр Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи Моника Беллуччи и Николас Лефевр Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи Моника Беллуччи и Николас Лефевр Фото: Instagram/ фан-страница Моники Беллуччи 1/5

Напомним, недавно Моника рассказала о ее новой роли в сериале "Десять процентов": "Моя героиня в том числе ищет нормального мужчину, который бы выносил бы мусор, вовремя оплачивал счета, брал бы на себя ежедневные обязанности". Журналист поинтересовался у Белуччи, встретила ли она "того самого нормального мужчину".

Моника ответила: "Я встречаюсь с мужчиной некоторое время, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не могу похвастаться хорошо отрегулированной, структурированной повседневной жизнью. Как можно требовать от другого человека того, что сам не можешь дать? Человек, жизнь которого я разделяю, не выполняет ту же работу, что и я, но он много путешествует. У него такой же темп жизни, он меня в этом понимает".

Ранее Моника украсила обложку глянца.

Смотрите видео о смене имиджа Моники Беллуччи:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram