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Моника Белуччи впервые рассказала о своем романе, после развода с Касселем

Актриса дала интвервью французскому изданию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Моника Белуччи. Фото: Getty
Моника Белуччи. Фото: Getty

Одна из самых красивых женщин планеты, знаменитая актриса Моника Белуччи впервые прокомментировала свою личную жизнь после расставания с Венсаном Касселем. 

Журналисты издания Paris Match расспросили Монику о ее новой роли в сериале "Десять процентов": "Моя героиня в том числе ищет нормального мужчину, который бы выносил бы мусор, вовремя оплачивал счета, брал бы на себя ежедневные обязанности". Тогда журналист поинтересовался у Белуччи, встретила ли она "того самого нормального мужчину".

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Моника Белуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

"Я встречаюсь с мужчиной некоторое время, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не могу похвастаться хорошо отрегулированной, структурированной повседневной жизнью. Как можно требовать от другого человека того, что сам не можешь дать? Человек, жизнь которого я разделяю, не выполняет ту же работу, что и я, но он много путешествует. У него такой же темп жизни, он меня в этом понимает", – призналась актриса.

Напомним, Моника Белуччи в кружевном платье посетила кинофестиваль во Франции.

Ранее Моника украсила обложку глянца.

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