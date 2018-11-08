Моника Белуччи впервые рассказала о своем романе, после развода с Касселем

Актриса дала интвервью французскому изданию

Моника Белуччи. Фото: Getty

Одна из самых красивых женщин планеты, знаменитая актриса Моника Белуччи впервые прокомментировала свою личную жизнь после расставания с Венсаном Касселем.

Журналисты издания Paris Match расспросили Монику о ее новой роли в сериале "Десять процентов": "Моя героиня в том числе ищет нормального мужчину, который бы выносил бы мусор, вовремя оплачивал счета, брал бы на себя ежедневные обязанности". Тогда журналист поинтересовался у Белуччи, встретила ли она "того самого нормального мужчину".

Моника Белуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

"Я встречаюсь с мужчиной некоторое время, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не могу похвастаться хорошо отрегулированной, структурированной повседневной жизнью. Как можно требовать от другого человека того, что сам не можешь дать? Человек, жизнь которого я разделяю, не выполняет ту же работу, что и я, но он много путешествует. У него такой же темп жизни, он меня в этом понимает", – призналась актриса.

Напомним, Моника Белуччи в кружевном платье посетила кинофестиваль во Франции.

Ранее Моника украсила обложку глянца.