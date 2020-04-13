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"Морально тяжело": Злата Огневич призналась, по кому скучает во время карантина

Певица занимается саморазвитием и избегает контакта с людьми

Украинская певица Злата Огневич стала гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life и рассказала, чем занимается дома во время карантина. Артистка призналась, что морально ей тяжело моментами без концертов и общения с фанатами, но ее график остается плотным даже в условиях самоизоляции. Онлайн-концерты, интервью и даже съемки клипа – Злата Огневич готовит много сюрпризов для фанатов.

"Карантин влияет на меня энергетически и морально. Морально тяжело без концертов, без встреч с поклонниками, без горящих глаз, без ладоней, к которым ты после концерта прикасаешься. Вот без этого тяжело морально. И я понимаю, что я на это сейчас не могу повлиять. Но стараюсь как-то держаться во время карантина. Планирую онлайн-концерты, следующий будет в мае", – признается Злата.

Во время самоизоляции Злата Огневич занимается спортом и пишет музыку. Более того, у артистки во время карантина вышла новая песня "Ти обіцяв", стихи к которой ей написал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

"Интервью, съемки, занимаюсь спортом и музыкой, готовлю еду, читаю книжки и пишу новый альбом. Также с подругой берем собаку и гуляем в лесу. Я стараюсь не контактировать с людьми. И вообще я чувствую сейчас в своем творчестве новый этап, который мне очень нравится", – отметила певица.

Также певица во время интервью поделилась своим мнением касательно внедрения жестких мер во время карантина. По ее убеждениям, законы нужно исполнять, ведь до внедрения мер было скопление людей.

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"Люди не осознавали ничего, пока не ввели эти огромные штрафы. Людям нечем платить, и власть таким шагом просто напугала население, чтобы все оставались дома. Мне нравится пример Швеции и Беларуси. Карантин в таком виде, в котором ввели у нас, нельзя было вводить. В Украине и так не все хорошо с экономикой, а после окончания карантина будет хуже – глубокий финансовый кризис. В Швеции правильно заявили, что у человека должен вырабатываться иммунитет к вирусу. А Китай – просто браво – выиграл третью мировую войну, не сделав ни одного выстрела", – поделилась мнением Злата.

Ранее Злата Огневич шокировала новостью о глубокой депрессии, а также раскрыла подробности закулисья песенного конкурса "Евровидение".

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