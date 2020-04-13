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Эксклюзив

"Морально тяжело": Злата Огневич призналась, по кому скучает во время карантина

Певица занимается саморазвитием и избегает контакта с людьми

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:54

Украинская певица Злата Огневич стала гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life и рассказала, чем занимается дома во время карантина. Артистка призналась, что морально ей тяжело моментами без концертов и общения с фанатами, но ее график остается плотным даже в условиях самоизоляции. Онлайн-концерты, интервью и даже съемки клипа – Злата Огневич готовит много сюрпризов для фанатов.

"Карантин влияет на меня энергетически и морально. Морально тяжело без концертов, без встреч с поклонниками, без горящих глаз, без ладоней, к которым ты после концерта прикасаешься. Вот без этого тяжело морально. И я понимаю, что я на это сейчас не могу повлиять. Но стараюсь как-то держаться во время карантина. Планирую онлайн-концерты, следующий будет в мае", – признается Злата.

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Во время самоизоляции Злата Огневич занимается спортом и пишет музыку. Более того, у артистки во время карантина вышла новая песня "Ти обіцяв", стихи к которой ей написал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

"Интервью, съемки, занимаюсь спортом и музыкой, готовлю еду, читаю книжки и пишу новый альбом. Также с подругой берем собаку и гуляем в лесу. Я стараюсь не контактировать с людьми. И вообще я чувствую сейчас в своем творчестве новый этап, который мне очень нравится", – отметила певица.

Также певица во время интервью поделилась своим мнением касательно внедрения жестких мер во время карантина. По ее убеждениям, законы нужно исполнять, ведь до внедрения мер было скопление людей.

Смотрите видео о том, как Злату Огневич преследовал неадекватный поклонник:

"Люди не осознавали ничего, пока не ввели эти огромные штрафы. Людям нечем платить, и власть таким шагом просто напугала население, чтобы все оставались дома. Мне нравится пример Швеции и Беларуси. Карантин в таком виде, в котором ввели у нас, нельзя было вводить. В Украине и так не все хорошо с экономикой, а после окончания карантина будет хуже – глубокий финансовый кризис. В Швеции правильно заявили, что у человека должен вырабатываться иммунитет к вирусу. А Китай – просто браво – выиграл третью мировую войну, не сделав ни одного выстрела", – поделилась мнением Злата.

Ранее Злата Огневич шокировала новостью о глубокой депрессии, а также раскрыла подробности закулисья песенного конкурса "Евровидение".

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