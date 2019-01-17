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"Мой человек! Родная душа!": Сергея Лазарева заподозрили в романе с Ани Лорак

Артист разместил снимок с Лорак на своей странице в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:50
Ани Лорак и Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey
Ани Лорак и Сергей Лазарев
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он нежно обнимает за талию Ани Лорак. Внимание поклонников привлекло то, как Лазарев подписал фото: "Мой человек!!! Родная душа! Обожаю!! Всегда рядом!".

Сергей Лазарев и Ани Лорак. Фото: instagram.com/lazarevsergey

В комментариях к снимку фанаты Лазарева и Лорак чуть ли не поженили артистов. Отметим, что Сергей и Каролина давно дружат и периодически в их соцсетях появляются совместные фото, которые многих поклонников артистов наталкивают на мысль об их тайном романе.

"Хорошо смотритесь", "Красивая пара", "Женись", "Да поженитесь уже!!!", "Складывается впечатление, что Вы пара", "Пара красивая! Счастья вам!", "Красивпя пара была бы...всем чертям назло!)", – пишут поклонники артистов.

Напомним, Ани Лорак подала на развод со своим супругом. Доказательством того, что Каролина и Мурат действительно разводятся, является публикация в реестре судебный решений.

Ранее муж Ани Лорак после новости о разводе разместил несколько неоднозначных картинок.

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ани лорак Сергей Лазарев
Источник: Сегодня
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