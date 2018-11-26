"Мой мужчина не только прекрасно поет": Тодоренко призналась, чем хорош Топалов

Оказывается, у Влада Топалова много талантов

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая может станцевать зажигательный танец и на последнем месяце беременности, показала, как проводит идеальные выходные со своим мужем и отцом будущего ребенка Владом Топаловым. Звездная пара готовила пиццу, и, как оказалось, Влад – настоящий кулинар.

"Сегодня мы вместе готовили пиццу. Влад сделал все заготовки, раскатал тесто, картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально. Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поет, но и невероятно вкусно готовит. Какое же это объедение – домашняя пицца", – написала Регина под совместным снимком.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Отметим, что влюбленные выглядят очень счастливо.

Напомним, Регина Тодоренко скоро должна родить первенца. Но беременность вовсе не останавливает девушку в занятии йогой. Недавно она публиковала в своем Instagram фото, на котором запечатлена в асане. Кроме того, звезда показала в Instagram отличную растяжку, сев при этом на шпагат.