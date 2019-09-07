"Мой самый большой страх": Деми Ловато показала фигуру в бикини

Известная певица опубликовала фото без ретуши

Деми Ловато показала фигуру в бикини Фото: instagram.com/ddlovato/

Американская певица Деми Ловато, которая чуть не умерла от передозировки героином, показала свою фигуру без ретуши. В Instagram звезда разместила фото, где позирует в бикини и демонстрирует свой "самый большой страх".

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На странице Деми Ловато в Instagram появился снимок, на котором исполнительница запечатлена в бассейне. Звезда не стесняясь показывает целлюлит, хотя и признает, что ей было сложно решиться на этот поступок.

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"Это мой самый большой страх. моя фотография в бикини без обработки. Угадайте, что это? Это целлюлит!", – написала Деми.

В своем посте певица отметила, что устала от "идеальных" тел в социальных сетях. Она признается, что редактировала свою фигуру в приложениях, перед тем, как выставить снимки в Инстаграм.

"Я устала стыдиться своего тела, редактируя снимки. В новой главе своей жизни я хочу предстать такой, какая я есть, а не пытаться соответствовать чьим-то стандартам", – добавила она.

Многие поклонники Деми Ловато поддержали знаменитость, но нашлись и те, кто раскритиковал ее. Тем не менее, публикация Ловато набрала более 8-ми миллионов лайков за один день.

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