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"Моя булочка": Санта Димопулос показала новорожденную дочь

Певица восхитила подписчиков формой после родов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая недавно рассекретила стоимость родов в Монако, поделилась фото с новорожденной дочерью. Отметим, имя ребенка звезда пока не называет. На своей странице в Instagram Санта Димопулос назвала малышку "булочкой" и опубликовала милый кадр, на котором нежно обнимает девочку.

Санта Димопулос показала новорожденную дочь
Санта Димопулос показала новорожденную дочь
Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, подписчики Санты Димопулос восхищаются фигурой звезды после родов: "Как так, вы уже в отличной форме! Восхищаюсь вами!", "Какая вы худенькая уже!". На один из подобных комментариев ответила Санта Димопулос: "Это фото такое! Я реально толстая!".

Младшая сестра Кейт Миддлтон пытается вернуть стройную фигуру после родов. Детали в сюжете:

Напомним, Санта Димопулос родила дочь 14 сентября в клинике Монако. Сразу после родов звезда поделилась кадром, на котором позирует с ребенком в роддоме, а после рассказала, как и почему она рожала за границей. Санта Димопулос призналась, что родила с помощью эпидуральной анестезии, благодаря которой почти не чувствовала боли.

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