"Моя Лидочка": Настя Каменских показала милое фото с мамой и поздравила ее с днем рождения

Фанаты уверены – женщины похожи, как две капли воды

Настя Каменских, которая в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков, показала свою маму. Певица с самого утра поздравила родительницу с днем рождения, опубликовав их совместное фото в своем Instagram-аккаунте. Смотрите, как выглядит мама NK.

В соцсети Каменских разместила селфи, на котором они с мамой запечатлены в городе. Обе одеты в сезонные пальто – у Насти классическое в цвете беж, а у ее мамы – белая teddy шуба. На заднем фоне особенно внимательные могут заметить Потапа.

Певица Настя Каменских с мамой Фото: instagram.com/kamenskux

"Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка", – добавила в подписи Настя.

Поклонники NK присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в адрес ее мамы, а также отметили, что женщины очень похожи.

"Две красавицы! С праздником!";

"Настя вы обе такие красотки глаз не оторвать";

"Очень красивые! Здоровья и счастья вам!", – пишут пользователи в комментариях.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Напомним, что ранее мама Насти Каменских призналась, что думает об отношениях дочери с Потапом.

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