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"Моя любовь": 15-летняя Маша Полякова впервые показала своего бойфренда

Сегодня, 12:33

Дочь певицы опубликовала совместный кадр

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, которая во время карантина сбежала из дома, впервые показала своего бойфренда. Маша Полякова на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с парнем, имени которого пока не называет.

Впервые Оля заговорила об отношениях дочери во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Тогда звезда заявила, что нормально относится к тому, что ее дочь-подросток уже встречается с мальчиками. На фото Маша с парнем позирует в защитных масках перед зеркалом, на одной из улиц Киева. Из-за маски лица парня не видно.

Маша Полякова со своим парнем
Маша Полякова со своим парнем
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Сама девушка коротко подписала снимок: "Моя любовь".

Оля Полякова и Виталий Козловский вспомнили старые времена:

Напомним, что Оля Полякова во время карантина активно проводила Insta-шоу с артистами украинского шоу-бизнеса. Во время бесед с селебрити сама певица делилась многими моментами из своей жизни. Так, во время игры "Правда или действие" с Ольгой Сумской "королева ночи" призналась, что била свою старшую дочь Машу.

Однако с рождением второй дочери Алисы Оля Полякова прекратила это делать.

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