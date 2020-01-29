"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

Пластический хирург показал нежный поцелуй с возлюбленной

Пластический хирург Эдгар Каминский Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Бывший супруг Славы Каминской пластический хирург Эдгар Каминский встречается с новой девушкой. Ранее мужчина признавался, что состоит в отношениях, однако имени избранницы не называл. Теперь ситуация поменялась.

Так, если раньше можно было только догадываться, кем ему приходится арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая, то на днях пара поделилась в своих instastories романтической фотографией. На ней Ольга целует любимого, который мило щурит глаза от наслаждения. К тому же фото сопровождала не менее романтическая надпись: "Моя гордость. Моя любовь", – написала Ольга Богатая.

Подробнее смотрите в видео:

К слову, вместе пара в начале января отдохнула во Франции, на одном из самых элитных горнолыжных курортов мира – в Куршавеле.

Отметим, в июле прошлого года Эдгар расстался со Славой Каминской, с которой прожил пять лет. Вместе бывшие супруги воспитывают двух совместных детей: пятилетнего Леонарда и четырехлетнюю Лауру. К слову, недавно малыши отметили день рождения, на котором их родители Эдгар и Слава Каминские слились в поцелуе. Поклонники не до конца понимают, что происходит между экс-супругами.

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