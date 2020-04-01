"Моя любовь, моя Вселенная": супруга MONATIK трогательно поздравила певца с днем рождения

Артисту сегодня исполняется 34 года

Украинский исполнитель MONATIK, который недавно впервые показал лицо сына, сегодня, 1 апреля, отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 34 года. Одной из первых звездного именинника поздравила его супруга. На своей странице в Instagram Ирина опубликовала черно-белый снимок украинской звезды и посвятила ему трогательные строки.

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"С днем рождения, моя любовь, моя Вселенная", — написала Ирина.

Отметим, что в этом году MONATIK вынужден отмечать день рождения в условиях карантина и самоизоляции. Сам звездный именинник в свой праздник зачитал стихи про коронавирус. Под опубликованным видео в Instagram коллеги уже поздравили звездного именинника. В частности – Анастасия Кожевникова, Надя Дорофеева, Катя Осадчая, Екатерина Сильченко, Алена Шоптенко, Александр Ревва и дургие.

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Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия. Украинский исполнитель на данный момент проводит карантин вместе со своей супругой и сыновьями в частном доме. На днях MONATIK растрогал фанатов домашним танцем с сыновьями.

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