"Моя невеста": Джастин Бибер растрогал фанатов свадебными фото

Канадский певец поделился новыми фото с Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber

Канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, которые официально оформили отношения в Нью-Йорке еще в сентябре 2018, спустя год устроили пышное торжество. Звездная свадьба состоялась в Южной Каролине в понедельник, 30 сентября. Молодожены обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей.

Джастин Бибер признался, что употреблял тяжелые наркотики. Детали в сюжете:

Бывший возлюбленный Селены Гомес на своей странице в Instagram поделился черно-белыми снимками, на которых позирует в свадебном наряде вместе со своей женой Хейли Болдуин. Благодаря новым фото можно детальней рассмотреть обручальные кольца супругов – у невесты драгоценное изделие, которое состоит из двух частей – серебряного кольца с мелкими бриллиантами и массивного обручального кольца с большим камнем. Сам артист предпочел классику – литое золотое кольцо.

Свадебные фото Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/justinbieber Свадебные фото Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/justinbieber Свадебные фото Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/justinbieber Свадебные фото Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/justinbieber 1/4

"Моя невеста. Смотрю в будущее с тобой", – написал под фото поп-исполнитель, чем растрогал подписчиков.

Ранее мы также писали, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин решили не превращать торжество в публичное мероприятие и закрыли доступ журналистам к месту проведения свадьбы. Но папарацци все же удалось сделать несколько кадров звездной церемонии бракосочетания.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.