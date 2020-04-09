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"Моя первая любовь": звезда "Школы" заявила о расставании с Богданом Осадчуком

Анна Тринчер до сих пор не может забыть об их романе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Украинская актриса и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер рассталась со своим партнером по сцене Богданом Осадчуком, с которым на протяжении двух лет ее связывали близкие отношения. На YouTube-канале Анны появилось видео, в котором она раскрыла истинные причины разрыва.

Знаменитость призналась, что Богдан был ее первой любовью, и до сих пор она не может забыть о сильных чувствах.

Анна Тринчер
Анна Тринчер
Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Это моя первая любовь, большая и искренняя. Благодаря ей я стала взрослее, мудрее и менее эгоистичной. Это не случилось вчера, это не случилось позавчера и даже не неделю назад. Но, наверное, я слишком сентиментальная, если не могу забыть это спустя такое большое количество времени. Так бывает, иногда люди не находят общую дорогу. Просто в один момент мы поняли, исчерпали друг друга в этих отношениях, наступило полное недопонимание. Мы просто начали топить друг друга. А для меня, как для творческого человека, очень важно развитие и нормальное эмоциональное состояние", – призналась Тринчер.

INSTAGRAM

За отношениями Ани и Богдана следили тысячи поклонников популярного телесериала, ведь для многих они были примером чистой, искренней, подростковой любви. Они познакомились на съемочной площадке и достаточно быстро их отношения из крепкой дружбы переросли в любовь.

"Когда был "Голос країни", Богдан всегда был в павильоне на репетиции. Даже если у него были какие-то планы, то он их отменял ради меня. Это было безумно приятно. Тогда я и поняла, что это не просто дружба, а что-то большее", – говорит актриса, которая была участницей восьмого сезона вокального шоу.

В своем откровенно интервью Анна подробно рассказала и о том, как развивались их отношения, какие сюрпризы и подарки готовили друг другу, как дружили семьями и вместе ездили отдыхать. Однако, все рано или поздно заканчивается и, по словам певицы, в какой-то момент они поняли, что сейчас у обоих в приоритете развитие собственной карьеры. Отдельно друг от друга.

INSTAGRAM

"После расставания я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не ложилась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось… А как только мы расстались с Бодей, у меня случился эмоциональный всплеск и это все вылилось в тексты и мелодии. Поэтому, ровно через неделю ждите премьеру одной из них!" – добавила Анна.

До этого Анна Тринчер рассказывала, как изменилась ее жизнь после участия в вокальном проекте.

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