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"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Многие актеры изменились до неузнаваемости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Фото: YouTube

В 2004 году на телеэкраны вышел сериал "Моя прекрасная няня", который стал одним из самых популярных за всю историю российского телевидения, а главная героиня, которую сыграла Анастасия Заворотнюк, – Виктория Прутковская, стала кумиром многих девушек. Легкая и веселая, она запомнилась многим своей прямотой и эффектной внешностью. Няня Вика стала другом для детей продюсера Шаталина, которого сыграл Сергей Жигунов, а для самого Максима – любимой женщиной.

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В течение пяти сезонов Вика и Максим явно симпатизируют друг другу, в шестом – Шаталин решается сделать предложение девушке, а седьмой посвящен семейной жизни Виктории и Максима.

С момента выхода сериала прошло 15 лет, и мы предлагаем посмотреть, как за это время изменились главные герои "Моей прекрасной няни".

Анастасия Заворотнюк – Няня Вика

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Сергей Жигунов – Максим Шаталин

Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Фото: Instagram.com

Борис Смолкин – Дворецкий Константин

Борис Смолкин
Борис Смолкин
Фото: Instagram.com

Ольга Прокофьева – Жанна Аркадьевна

Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Фото: Instagram.com

Екатерина Дубакина – Маша Шаталина

Екатерина Дубакина
Екатерина Дубакина
Фото: Instagram.com

Павел Сердюк – Денис Шаталин

Павел Сердюк
Павел Сердюк
Фото: Instagram.com

Ирина Андреева – Ксюша Шаталина

Ирина Андреева
Ирина Андреева
Фото: Instagram.com

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Диагноз актрисы – рак мозга. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где уже в течение нескольких недель за ее жизнь борются врачи. Рядом с актрисой находятся ее муж, мать и дети. Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние, однако старшая дочь Анна недавно сделала заявление.

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